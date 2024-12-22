В Варшаве говорят, что будут действовать согласно обязательствам страны перед Международным уголовным судом.

Если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Польшу, его арестуют в соответствии с обязательствами страны перед Международным уголовным судом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский, сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что комментарий дипломата прозвучал в контексте подготовки Польши к празднованию 80-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, запланированному на 27 января.

"Юбилей обычно является большим государственным событием. Однако израильские официальные лица отказались подтвердить, будет ли Нетаньяху допущен на мероприятие, и участие президента Исаака Герцога также выглядит маловероятным", - пишет издание.

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По данным СМИ, министр образования Йоав Киш будет единственным представителем правительства Израиля на событии.

Вероятный арест Нетаньяху - последние новости

Все страны Евросоюза обязаны арестовать Нетаньяху при возможности. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что страны ЕС должны выполнять ордер Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля и экс-министра обороны страны Йоава Галланта.

Также УНИАН сообщал, что во Франции ответили, будут ли арестовывать Путина по ордеру МУС. По словам официального представителя МИД страны Кристофа Лемуана, правовая позиция Франции относительно ордеров на арест Путина и Нетаньяху, по сути, одинакова.

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