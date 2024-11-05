Десятки тысяч человек протестуют по всей стране из-за увольнения Галланта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны страны Йоава Галланта. Глава правительства заявил, что между ним и министром возникли "значительные разногласия" по управлению войной, пишет Financial Times.

По словам Нетаньяху, Галланта на посту заменит действующий министр иностранных дел страны – Израиль Кац. В то же время Каца может заменить юрист Гедеон Саар, который присоединился к израильскому правительству в сентябре.

Ухудшение отношений между Нетаньяху и Галланом не является тайной уже больше года, и Нетаньяху обдумывал замену Галлана в начале этой осени. Но это стало неожиданным решением в то время, когда Израиль находится посреди многофронтового конфликта с врагами, включая ХАМАС, Хезболлу и Иран.

"В разгар войны, как никогда, необходимо полное доверие между премьер-министром и министром обороны. К сожалению, хотя в первые месяцы предвыборной кампании такое доверие существовало и была очень плодотворная работа, за последние несколько месяцев это доверие дало трещину между мной и министром обороны", – говорится в заявлении премьер-министра Израиля.

Ультраправые члены коалиции Нетаньяху, в том числе ультранационалистический министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, приветствовали этот шаг. В то же время оппозиция решение Нетаньяху осудила – Яир Голан, глава левых демократов, призвал людей выйти на улицы. Его призыв поддержал Яир Лапид, председатель крупнейшей оппозиционной партии "Еш Атид", который назвал увольнение Галланта посреди войны "актом безумия".

Люди действительно вышли на улицы, пишет The Times of Israel. Десятки тысяч человек протестуют по всей стране – в Хайфе, Нетании и Беэр-Шеве, а также на перекрестках по всей стране, в дополнение к крупным демонстрациям в Тель-Авиве и Иерусалиме.

К тому же, тысячи демонстрантов собираются возле частной резиденции премьер-министра страны в Иерусалиме. Между полицией и протестующими происходят столкновения.

FT отмечает, что решение Нетаньяху должно вступить в силу в течение 48 часов. Люди, знакомые с отношениями между Нетаньяху и Галлантом, ранее рассказывали изданию, что эти двое мужчин едва разговаривали друг с другом.

Министра обороны Израиля Йоава Галланта пытались уволить еще в прошлом году. Причиной стала его критика планов Нетаньяху по противоречивой судебной реформе, но потом премьер отступил перед лицом массовых уличных протестов.

Недавно Галлант и Нетаньяху спорили из-за того, как следует управлять Газой после окончания войны с ХАМАСом. Министр обороны критиковал премьер-министра за его неспособность разработать реалистичный план послевоенного управления анклавом.

Они также разошлись во мнениях по поводу щекотливого вопроса об освобождении от военной службы ультраортодоксов, который является главным источником раздора в пятипартийной коалиции Нетаньяху. Она полагается на поддержку двух ультраортодоксальных партий, обеспечивающих ее выживание. Галант неоднократно выступал за то, чтобы больше ультраортодоксов проходили военную службу, и в понедельник одобрил призыв еще 7000 ультраортодоксов.

Ситуация в Израиле: последние новости

В начале ноября издание WSJ сообщило, что Иран готовится атаковать Израиль мощными боеголовками и другим оружием. Тегеран частным образом предупредил Каир о "жестоком и комплексном" ответе Израиля в связи с атакой на Иран 26 октября.

Отметим, что Израиль нанес удар по территории Ирана, в результате чего были повреждены объекты на двух секретных военных базах на юго-востоке от Тегерана.

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