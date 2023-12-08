Такое сотрудничество представляет угрозу не только для Украины, подчеркнул Кирби.

Меж Ираном и Россией углубляется сотрудничество в оборонной отрасли. Очевидным доказательством этого являются беспилотники, которые Тегеран продолжает поставлять Москве.

Об этом на брифинге заявил представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя встречу Владимира Путина с иранским коллегой Эбрагимом Раиси, пишет "Голос Америки". Отмечается, что сближение РФ и Ирана в оборонном сотрудничестве фиксируется уже в течение "многих месяцев". Обе страны стремятся получить от этого увеличение военных мощностей.

"Очевидным доказательством этого являются беспилотники, которые Иран продолжает предоставлять России. И сейчас они помогают России создать производственные мощности на российской земле, чтобы она могла производить модели иранских беспилотников, которые продолжают атаковать украинцев и украинскую инфраструктуру", – подчеркнул он.

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Кирби отметил, что у Штатов есть основания полагать, что Иран хочет получить от этого партнерства "современные российские военные средства, ударные вертолеты, возможно, самолеты с неподвижным крылом, ракеты, крылатые и/или баллистические".

"Я не могу сказать, что мы видим реальные доказательства перемещения таких оборонительных средств. Но между этими двумя странами очевидно углубляются отношения в оборонной отрасли", – пояснил он.

В то же время представитель Совета по нацбезопасности США отметил, что такое сотрудничество представляет угрозу не только для Украины, но и для жителей Ближнего Востока. Возможности, которые может получить Иран, делают его "дестабилизирующую деятельность еще более тревожной".

Сотрудничество России и Ирана: последние новости

Недавно Иран объявил, что скоро получит крупнейшую закупку военной техники из России за более чем 30 лет. Так, Иран хочет приобрести самолеты Су-35, ударные вертолеты Ми-28 и учебно-тренировочные самолеты Як-130 для его регулярных вооруженных сил. В западных СМИ пишут, что завершение сделки могло бы стать беспроигрышным вариантом как для Москвы, так и для Тегерана.

Кроме того, Россия продолжает прилагать значительные усилия, чтобы договориться с Ираном о поставках баллистических ракет. Однако, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, пока успеха у Москвы нет.

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