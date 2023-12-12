На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин провел пять часов переговоров в Кремле с президентом Ирана Эбрагимом Раиси.

Россия и Иран ускорят работу над новым "большим межгосударственным соглашением". Об этом сообщается на сайте российского Министерства иностранных дел. Соответствующая договоренность была достигнута во время телефонного разговора глав МИД стран Сергея Лаврова и Хоссейна Амира Абдоллахияна.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств подробно остановились на актуальных вопросах двустороннего сотрудничества в развитие итогов развернутых переговоров президентов двух стран, состоявшихся в Москве 7 декабря.

"Обусловлено ускорить работу над завершением согласования нового "большого" межгосударственного договора, который находится в высокой стадии готовности", - говорится в сообщении.

В нем не уточняется сфера действия соглашения, которое заключается на фоне растущих политических, торговых и военных связей между Москвой и Тегераном.

Как известно, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин провел пять часов переговоров в Кремле с президентом Ирана Эбрагимом Раиси.

В прошлом месяце Кремль заявил, что Россия и Иран развивают свои отношения, "в частности в сфере военно-технического сотрудничества", но отказался комментировать предположение Белого дома о том, что Иран может рассматривать возможность предоставления России баллистических ракет.

Сотрудничество России и Ирана - последние новости

Россия и Иран углубляют сотрудничество в оборонной отрасли. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя встречу Владимира Путина с иранским коллегой Эбрагимом Раиси.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия и Иран объединяют усилия против западных санкций. Об этом стало известно после встречи руководителей МИД єтих стран Сергея Лаврова и Хоссейна Амира Абдоллахияна.

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