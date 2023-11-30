Чиновники первоначально отказались зарегистрировать брак, и последующие судебные иски, которые они подали в окружной и высокий суды Катманду, были отклонены.

Непал стал первой страной Южной Азии, зарегистрировавшей однополые браки. Рам Бахадур (Майя) Гурунг, 36-летняя трансгендерная женщина, не изменившая свой пол в официальных документах, и Сурендра Пандей, 26 лет, родившийся и идентифицирующий себя как мужчина, зарегистрировали свой брак в управлении волости Дорди в запад Непала в среду.

Это знаковый момент для преимущественно консервативной страны, которая ранее в этом году расчистила путь к легализации однополых браков, пишет Sky News.

Пара состоит в отношениях уже девять лет и поженилась по индуистским ритуалам в 2016 году в столице Катманду, но у нее не было свидетельства, подтверждающего это.

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Чиновники первоначально отказались зарегистрировать их брак, и последующие судебные иски, которые они подали в окружной и высокий суды Катманду, были отклонены.

Однако на этой неделе Министерство внутренних дел страны внесло изменения, позволяющие всем местным администрациям регистрировать однополые браки, по словам Сунила Панта, бывшего депутата парламента, открытого гея и ведущего активиста за права ЛГБТК+.Пант назвал регистрацию "историческим достижением", назвав ее победой сексуальных и гендерных меньшинств, которые жаждали равных прав.

"После 23 лет борьбы мы добились этого исторического достижения, и, наконец, Майя и Сурендра зарегистрировали свой брак в местной администрации. Это было довольно неожиданно и принесло нам позитивный ветерок", - сказал он.

После регистрации Панди сказал: "Мы оба очень счастливы. Как и мы, все остальные в нашем сообществе тоже счастливы".

Пант сказал, что молодожены будут "как любая другая пара", поскольку они смогут совместно открывать банковские счета, а также владеть и передавать имущество.

Однополые браки в мире - детали

Эстония стала первой страной Балтии, легализовавшей однополые браки. За эту меру проголосовали 55 членов эстоноского парламентва Рийгикогу, против - 34. Как сообщает ERR, планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Папа Римский Франциск предположил, что могут быть способы благословить однополые браки. Об этом Папа Римский сказал, отвечая пяти консервативным кардиналам, которые призвали его подтвердить церковное учение о гомосексуализме. Франциск предполагает, что такие благословения можно было бы изучать, если не путать благословение с таинством брака.

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