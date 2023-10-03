Франциск предполагает, что такие благословения можно было бы изучать, если не путать благословение с таинством брака.

Папа Римский Франциск предположил, что могут быть способы благословить однополые браки.

Как говорится в материале The Guardian, об этом Папа Римский сказал, отвечая пяти консервативным кардиналам, которые призвали его подтвердить церковное учение о гомосексуализме.

Пять кардиналов в своем письме призвали Франциска подтвердить церковное учение о геях, рукоположении женщин, авторитете Папы и других вопросах. Они опубликовали материал за два дня до начала крупного трехнедельного синода в Ватикане, на повестке дня которого стоят католики ЛГБТ и их место в церкви.

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Ватикан опубликовал письмо, которое Франциск написал кардиналам после получения от них списка из пяти вопросов. Франциск предполагает, что такие благословения можно было бы изучать, если не путать благословение с таинством брака.

Ватикан считает, что брак – это нерасторжимый союз мужчины и женщины. Однако Франциск выразил поддержку гражданским законам, предоставляющим юридические льготы однополым супругам, а католические священники в некоторых частях Европы благословляли однополые союзы без порицания Ватикана.

Однако ответ Франциска кардиналам знаменует собой отход от нынешней официальной позиции Ватикана. В своем письме Франциск еще раз подтвердил, что брак – это союз мужчины и женщины. Но отвечая на вопрос кардиналов о гомосексуальных союзах и благословениях, он сказал, что "пастырское милосердие" требует терпения и понимания, и священники не могут стать судьями, "которые только отрицают, отвергают и исключают".

"По этой причине пастырское благоразумие должно адекватно различать, существуют ли формы благословения, испрошенные одним или несколькими людьми, которые не передают ошибочного представления о браке. Потому что, когда просят благословение, это выражает просьбу о помощи от Бога, просьбу о том, чтобы мы могли жить лучше, доверие к отцу, который может помочь нам жить лучше", — писал он.

Он сказал, что существуют ситуации, объективно "неприемлемые с моральной точки зрения", но та же самая "пастырская любовь" требует, чтобы к людям относились как к грешникам, которые, возможно, не полностью виноваты в своих ситуациях.

Франциск добавил, что епархиям или конференциям епископов нет необходимости превращать такую пастырскую благотворительность в фиксированные нормы или протоколы, заявив, что этот вопрос можно решать в каждом конкретном случае.

Фрэнсис ДеБернардо, исполнительный директор Министерства новых путей, приветствовал открытость Папы.

"Позволение пастырским служителям благословлять однополые пары подразумевает, что церковь действительно признает, что святая любовь может существовать между однополыми парами, и любовь этих пар отражает любовь Бога", - сказал ДеБернардо в своем заявлении.

Легализция однополых браков

В 2021 году Швейцария легализовала однополые браки. Правительство страны приняло это решение на основании результатов референдума. Легализацию однополых браков поддержали почти две трети избирателей.

Однополые браки в Словении были легализованы 9 июля 2022 года.

В сентябре 2022 года на Кубе легализовали однополые браки. ЛГБТ-парам также разрешили усыновлять детей.

В декабре 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о признании однополых браков.

В мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации партнерств для однополых пар.

В июне 2023 года Эстония первой из балтийских стран легализовала однополые браки. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

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