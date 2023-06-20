Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Эстония стала первой страной Балтии, легализовавшей однополые браки. За эту меру проголосовали 55 членов эстоноского парламентва Рийгикогу, против - 34.

Как сообщает ERR, планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

После принятого во вторник решения Эстония стала первой балтийской страной, разрешившей однополые браки, и второй в Восточной Европе, после Словении. Также она станет первой такой страной на постсоветском пространстве.

Законом предлагается изменить институт брака, определенный семейным законодательством, с тем чтобы любые два физических лица, достигших совершеннолетия, независимо от пола, могли вступать в брак. Слова "мужчина и женщина" будут заменены словами "два физических лица".

Также, в качестве альтернативы браку, люди могут воспользоваться правом на вступление в зарегистрированное партнерство. Такое партнерство гарантирует право зарегистрированных супругов участвовать в принятии решений, касающихся их партнера, и получать при необходимости поддержку и льготы. Пары, которые вступают в зарегистрированное партнерство, также смогут преобразовать свой статус в брак в упрощенном порядке, если они того пожелают.

Легализация однополых браков в мире

В ноябре 2011 года правительство Швейцарии разрешило заключать однополые браки внутри страны. Закон вступил в силу 1 июля 2022 года. При этом браки, заключенные за рубежом, начали признавать уже с 1 января.

Однополые браки в Словении были легализованы 9 июля 2022 года.

В сентябре 2022 года однополые браки были легализованы на Кубе.

В декабре прошлого года президент США Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в стране.

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