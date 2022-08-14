Их используют во время военных учений.

Австралийская компания GaardTech передала Вооруженным силам Германии полноразмерные макеты танков Т-72, Т-90 и российскую "Армату".

Об этом сообщается в Twitter компании.

"GaardTech развернула первые роботизированные транспортные средства в Бундесвер для испытаний и боевой стрельбы в Германии", - говорится в сообщении.

Компания занимается производством полноразмерных макетов военной техники. Эти системы позволяют военнослужащим испытать сложность и напряжение реальных действий противника, "визуально подвергаясь угрозам реального мира".

В каталог роботизированной техники входят танки Т-14, Т-72, Т-80, Т-90, а также БМП-3, БМД-4, БТР-70, БТР-90 и БРДМ-1.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина получила от Германии несколько PzH 2000. УНИАН рассказывал о преимуществах этого оружия.

Также недавно Германия передала Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II и самоходные гаубицы.

Глава Минобороны Украины Резников сообщал, что Украина ведет переговоры, чтобы получить немецкие танки Leopard.

Кроме того, сообщалось, что Германия передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber.

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