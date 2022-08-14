Австралийская компания GaardTech передала Вооруженным силам Германии полноразмерные макеты танков Т-72, Т-90 и российскую "Армату".
Об этом сообщается в Twitter компании.
"GaardTech развернула первые роботизированные транспортные средства в Бундесвер для испытаний и боевой стрельбы в Германии", - говорится в сообщении.
Компания занимается производством полноразмерных макетов военной техники. Эти системы позволяют военнослужащим испытать сложность и напряжение реальных действий противника, "визуально подвергаясь угрозам реального мира".
В каталог роботизированной техники входят танки Т-14, Т-72, Т-80, Т-90, а также БМП-3, БМД-4, БТР-70, БТР-90 и БРДМ-1.
Как сообщал УНИАН, ранее Украина получила от Германии несколько PzH 2000. УНИАН рассказывал о преимуществах этого оружия.
Также недавно Германия передала Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II и самоходные гаубицы.
Глава Минобороны Украины Резников сообщал, что Украина ведет переговоры, чтобы получить немецкие танки Leopard.
Кроме того, сообщалось, что Германия передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber.