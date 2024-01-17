Госсекретарь США заявил, что если Путина не остановить, то после Украины он "пойдет на страны НАТО".

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что у президента РФ Владимира Путина агрессивные замыслы, простирающиеся далеко за пределы Украины.

Блинкен отметил, что глава Кремля не остановится у границ Украины, если ему позволят победить. "Если мы позволим Путину уйти от ответственности, если потеряем бдительность и все, что мы делаем для Украины, то это откроет ящик Пандоры. Он не остановится в Украине, и другие потенциальные агрессоры в других регионах мира усвоят этот урок", - заявил Блинкен телеканалу CNBC.

По словам госсекретаря, такой сценарий чреват серьезной опасностью, поскольку может втянуть США в прямой конфликт с РФ. "Думаю, что [Путин] набросится на Украину по полной программе, а затем пойдет на страны НАТО, И, если он нападет на страну НАТО, мы будем обязаны помочь ей в соответствии со ст. 5 договора о НАТО", - объяснил ситуацию Блинкен.

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Он заявил, что США хотят сделать все, чтобы этого не произошло и подчеркнул важность одобрения Конгрессом пакета на сумму $106 млрд, запрошенного президентом Джо Байденом, который включает помощь Киеву.

"Это не вечная война, и для нас это тоже не вечные расходы. Сейчас, когда мы помогаем Украине защищать себя, сотрудничая с другими странами, мы работаем над тем, чтобы Украина могла твердо стоять на ногах в военном, экономическом и демократическом плане", - рассказал Блинкен.

При этом он предупредил: "Если мы не получим эти деньги, это будет реальной проблемой. Реальной проблемой для Украины". В связи с єтим он подчеркнул, что помощь Украине – это общее дело США и союзников, которое должно продолжаться.

"Прямо сейчас Россия продолжает терпеть стратегическое поражение в Украине. Мы очень заинтересованы в том, чтобы это продолжалось", - сказал Блинкен.

Помощь США Украине

В конце 2023 года США предоставили новый пакет военной помощи Украине на сумму $250 млн. При этом Белый дом еще в 2023 году запросил у Конгресса дополнительную финансовую помощь Украине и Израилю, однако запрос так и не был одобрен. Перед Новым годом республиканцы ушли на каникулы без окончательного решения. Камнем преткновения стал вопрос безопасности границы США.

А сегодня стало известно, что президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса на встречу в Белый дом, чтобы обсудить свой запрос на финансирование Украины, Израиля и границы. Президент и его помощники предупредили, что отказ одобрить финансирование может принести победу Путину, чьи войска вторглись в Украину.

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