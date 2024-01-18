Он прокомментировал недавнее заявление президента Украины.

Украина может не получить приглашение стать членом Североатлантического Альянса на летнем саммите НАТО в Вашингтоне.

Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге в интервью LRT RADIO, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он ждет от саммита двух вещей: больше систем ПВО и "один конкретный" шаг к членству в НАТО.

"Я думаю, что президент Зеленский совершенно прав в отношении противовоздушной обороны. Очень важно, чтобы западные страны продолжали снабжать Украину всем необходимым для защиты ее неба от этих массированных российских атак. А российские атаки, которые мы наблюдаем с конца декабря, являются самыми сильными атаками на Украину с февраля 2022 года", - сказал он.

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Руге отметил, что для членства в Альянсе украинцам необходимо реализовать ряд реформ. В частности, в секторе безопасности и в политике. "Мы увидим, смогут ли союзники в Вашингтоне, надеюсь, 32 союзника, включая Швецию, договориться об этом. Нет сомнений в том, что Украина движется к членству в НАТО, но пока рано говорить о том, будет ли сделан еще один шаг, как предложил президент Зеленский", - добавил он.

- Украину могут не пригласить? - Именно так. Следующим шагом было бы приглашение, и неясно, увидим ли мы такое приглашение в Вашингтоне. Я думаю, мы должны признать, что во многих странах-членах НАТО идут дебаты, что в 2024 году в странах-членах НАТО пройдут выборы. Так что это часть общей картины. Но я думаю, что мы найдем способы подчеркнуть тот факт, что Украина приближается к НАТО.

Путь Украины в НАТО: последние новости

Как известно, в июле в Вильнюсе состоялся саммит Североатланического Альянса, на который пригласили украинского президента.

Незадолго до встречи Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину уже сейчас. Тот ответил, что страна не готова войты в Альянс во время войны.

На саммите лидеры стран-членов НАТО согласились снять требование о выполнении Плана действий по членству для Украины, однако сказали, что приглашение страна получит только после выполнения ряда условий.

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