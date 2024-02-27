Этому поспособствовал рост объемов поставок нефти "ВСТО", благодаря чему удалось компенсировать трудности с перевозкой "Сокола".

Общий экспорт российской нефти вырос до самого высокого уровня почти за четыре месяца. Об этом сообщает Bloomberg.

Еженедельный объем поставок российской нефти за семь дней до 22 февраля вырос на 365 тысяч баррелей в день - до 3,5 млн. Это на 215 тысяч баррелей в день выше целевого показателя. Такой рост позволил компенсировать трудности с поставками российской нефти марки "Сокол".

Последние возникли из-за того, что индийские нефтепереработчики начали опасаться американских санкций и вынуждены были пересмотреть свои планы из-за роста стоимости перевозок, отмечает издание.

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Сейчас по меньшей мере 14 грузов с нефтью "Сокол" находятся на судах, их общий объем составляет около 10 миллионов баррелей, пишет СМИ. Как сообщалось ранее, лишь несколько таких грузов в этом месяце доставили в Индию.

Индия спасает экономику России

В прошлом году Индия заняла первое место по морскому импорту российской нефти. По оценкам экспертов, с января по май 2023-го россияне увеличили поставки нефти в Индию до 37 млн тонн - это примерно в 11 раз больше, чем за тот же период позапрошлого года (за весь 2022 год Индия импортировала 33,4 млн т российской нефти).

В феврале стало известно, что россияне получили "беспрецедентный" доход от экспорта нефти. При этом индийские нефтепродукты, произведенные из российской нефти, активно закупают в том числе США.

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