За первые пять месяцев 2023 года Индия импортировала 37 млн т российской нефти.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, с января по май 2023 года Кремль увеличил поставки нефти в Индию до 37 млн т нефти, что почти в 11 раз больше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщают российские "Ведомости" со ссылкой на статистику индийского Минпромторга, за весь 2022 год Индия импортировала 33,4 млн т российской нефти. На втором месте по объему поставок сырья в Индию оказался Ирак, который за пять месяцев экспортировал 21,4 млн т нефти; следом идет Саудовская Аравия (17,5 млн т).

При этом эксперты отмечают снижение цены российской нефти для Индии: в июне стоимость барреля Urals с учетом расходов на фрахт сократилась на 3% по сравнению с маем этого года, до $68,17. В мае баррель российской нефти для Нью-Дели стоил $70,17, а годом ранее — $100,48.

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По данным российского Минфина, средняя стоимость Urals в июне составила $55,28, что в 1,6 раза ниже показателя июня 2022 года ($87,25).

Индия и российская нефть

По состоянию на 8 марта 2023 года Россия стала ведущим поставщиком нефти в Индию, после того, как Европа отказалась от поставок из Москвы в рамках санкций. Сообщалось, что сделки по покупке российской нефти Индией эквивалентны сотням миллионов долларов.

По состоянию на 11 марта 2023 года агрессор стал основным импортером Индии, поднявшись с 18-го места на четвертое. По сравнению с ноябрем 2022 года поставки нефти в Индию выросли на 24%.

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