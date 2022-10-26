За несколько месяцев до смерти Аму Хаджи впервые за десятки лет помылся.

В Иране умер отшельник, которого называли "самым грязным" человеком в мире. Также мужчину называли Аму Хаджи. Он не мылся более 60 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Отшельнику было 94 года. Отмечается, что он умер от старости. Он не принимал ванны, не умывался и не пользовался мылом. Люди, которые знали Аму Хаджи, рассказали, что тот решил перестать мыться в молодости, когда он перенес "эмоциональное потрясение" и решил отказаться от водных процедур.

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"Самый грязный" человек в мире: что о нем известно

Аму Хаджи жил в одном из иранских сел. Он не мылся более 60 лет, питался падалью и курил трубку, которую наполнял экскрементами животных. За несколько месяцев до смерти жители села, где обитал отшельник, таки сумели уговорить его помыться.

Хаджи верил, что если он примет душ, то он обязательно заболеет или с ним случится что-то плохое. Однако он все же согласился и помылся.

У отшельника не было дома, он спал в вырытой в земле яме. Местные жители, которые хотели помочь мужчине, обложили эту яму кирпичами. Хаджи не любил все новое и чистое, а потому лишь изредка "ухаживал за собой", смахивая особо крупные куски грязи с волос и тела.

В январе 2022 года УНИАН сообщал, что мужчину обследовали медики. Они были шокированы тем, что у него не было проблем со здоровьем. Медики подозревали что отшельник остался здоров благодаря развитию чрезвычайно сильной иммунной системы.

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