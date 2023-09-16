Тела погибших до сих пор лежат на улицах, пляжах и под обломками зданий.

В Ливии продолжается разбор завалов после катастрофического наводнения. Тела тысяч погибших до сих пор лежат на улицах и пляжах города Дерна и уже начинают издавать запах. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, жители и спасатели в опустошенном ливийском городе Дерна, который больше всего пострадал от стихии, изо всех сил пытаются справиться с тысячами трупов, выброшенных на берег или разлагающихся под обломками зданий.

Всемирная организация здравоохранения и другие группы помощи призвали власти Ливии прекратить хоронить жертв наводнения в братских могилах. Специалисты заявляют, что это может принести долгосрочные психические расстройства семьям или вызвать риск для здоровья, если такие могилы расположены рядом с водой.

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В докладе ООН говорится, что на данный момент в братских могилах похоронено более 1000 человек.

"Тела разбросаны по улицам, выброшены на берег и похоронены под руинами зданий и обломками. Всего за два часа один из моих коллег насчитал более 200 тел на пляже недалеко от Дерны", - рассказал один из менеджеров Красного Креста.

Министр здравоохранения западного правительства Ливии уверен, что грунтовые воды уже загрязнены из-за трупов людей, животных, отходов и химическими веществами. "Мы призываем людей не приближаться к колодцам в Дерне", - сказал он.

Медики также выражают опасения, что распространятся болезни, передающиеся через воду, но холеры пока не зарегистрировано.

Наводнение в Ливии - что известно

Шторм "Дэниел" принес в Восточную Ливию проливные дожди. Воды было настолько много, что произошло обрушение двух плотин.

В результате катастрофы вода хлынула на жилые кварталы города Дерна, погубив множество людей буквально в их постелях.

Миссия Международной организации по миграции в Ливии заявила, что погибли более 5000 человек, а более 38640 человек были вынуждены покинуть свои дома.

СМИ сообщают, что жертвами наводнения в Ливии стали более 11 тысяч человек. По словам чиновников, реальное число погибших может достигнуть 20 тысяч

По последним данным, наводнение в Ливии уничтожило четверть города Дерна.

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