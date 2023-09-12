Катастрофа произошла в результате мощного урагана "Даниэль".

В Восточной Ливии после сильнейших дождей начались наводнения, а в одном из регионов прорвало плотину. В результате стихии погибли не менее 2000 человек и еще 5-6 тысяч пропали без вести. Об этом сообщает Reuters.

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед Мисмари заявил, что в результате катастрофы вода "унесла в море целые кварталы с их жителями".

Мисмари оценил число пропавших без вести в 5-6 тысяч человек.

На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются. Власти объявили чрезвычайное положение, закрыли школы и магазины и ввели комендантский час.

На видео Дерны видно, как широкий поток проходит через центр города. Ранее там пролегал гораздо более узкий водный путь.

Местное телевидение транслировало кадры, на которых видно, как люди, застрявшие на крышах своих автомобилей, зовут на помощь, а автомобили смывает вода.

"Люди спали, просыпались и обнаруживали, что их дома окружены водой", - рассказал агентству один из очевидцев.

Тем временем, парламент Ливии, базирующийся на востоке страны, объявил трехдневный траур. Премьер-министр временного правительства в Триполи, также объявил трехдневный траур во всех пострадавших городах, назвав их "районами бедствия".

Несколько дней назад Марокко сотрясло сильное землетрясение, а затем последовало множество афтершоков.

В результате землетрясения обрушилось множество домов, похоронив под обломками жителей.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2800 человек.

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