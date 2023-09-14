Власти города Дерна, пострадавшего больше всего, опасаются, что количество жертв может достичь 20 тысяч.

Количество погибших в результате масштабного наводнения в Ливии, произошедшего после обвала плотины во время шторма "Дэниел", достигло 11 300 человек. Тысячи людей хоронят в братских могилах.

Об этом пишет Independent. Власти восточного города Дерна, пострадавшего больше всего, считают, что окончательное число погибших может достигнуть 20 тысяч. Еще около 10 тысяч человек считаются пропавшими без вести.

Глава Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) сказал, что огромных потерь среди населения можно было бы избежать, если бы в Ливии было действующее метеорологическое агентство.

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"Если бы была нормальная действующая метеорологическая служба, они могли бы выдавать предупреждения. Органы по управлению чрезвычайными ситуациями смогли бы провести эвакуацию", – сказал Петтери Таалас в Женеве.

Наводнение в Ливии: что известно

В первой половине сентября из-за шторма "Дэниел" Восточную Ливию накрыли мощные дожди. В одном из регионов обрушилась плотина, из-за чего погибли и пропали без вести тысячи людей.

Впоследствии стало известно, что в результате наводнения были разрушены дамбы и здания. Кроме того, стихия уничтожила четверть города Дерна. До катастрофы его население составляло 125 тысяч человек.

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