Врачи больницы в Омске отрицают, что Навального отравили (видео)
Врачи больницы в Омске, куда с подозрением на отравление поместили российского оппозиционера Алексея Навального, заявили, что установили его диагноз, и это не отравление.
Читайте также"Мы следим за этим": Трамп отреагировал на отравление НавальногоСоответствующее заявление сделал заместитель главврача больницы скорой помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко. Видео его заявления опубликовал Telegram-канал Baza.
«Ядов не выявлено. В крови или в моче, ядов или спидов… Поэтому в настоящее время диагноз «отравление», наверное, он где-то остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление». – сказал он.
По его словам, они установили диагноз Навального, о чем сообщили его родственникам.
«Мы практически имеем полный диагноз, осложнения, те состояния, которые у него есть, они полностью укладываются в структуру того диагноза, который мы установили», – добавил Калиниченко
Отравление Навального: что известно
- Утром 20 августа российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления. Ему стало плохо в самолете, на котором он летел в Томск.
- В Кремле заявили, что следят за состоянием здоровья Навального по сообщениям СМИ и желают ему скорейшего выздоровления.
- Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш заявила, что полиция обнаружила смертельно опасное вещество в организме Навального.
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