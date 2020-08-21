Врачи больницы в Омске отрицают, что Навального отравили (видео)

По словам медиков, они установили диагноз, о чем сообщили родственникам оппозиционера.

Врачи больницы в Омске, куда с подозрением на отравление поместили российского оппозиционера Алексея Навального, заявили, что установили его диагноз, и это не отравление.

Читайте также"Мы следим за этим": Трамп отреагировал на отравление НавальногоСоответствующее заявление сделал заместитель главврача больницы скорой помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко. Видео его заявления опубликовал Telegram-канал Baza.

«Ядов не выявлено. В крови или в моче, ядов или спидов… Поэтому в настоящее время диагноз «отравление», наверное, он где-то остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление». – сказал он.

По его словам, они установили диагноз Навального, о чем сообщили его родственникам.

«Мы практически имеем полный диагноз, осложнения, те состояния, которые у него есть, они полностью укладываются в структуру того диагноза, который мы установили», – добавил Калиниченко

Отравление Навального: что известно

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Автор: Катерина Шварц