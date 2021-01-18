В международных организациях напоминают РФ о необходимости соблюдать права человека и верховенство права.

В Европейском Союзе, ООН и НАТО призывают власти Российской Федерации немедленно освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в сообщениях в микроблоге Twitter.

В частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осуждает задержание Навального российскими властями.

Она призывает российские власти немедленно освободить его и обеспечить его защиту.

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Президент ЕК убеждена, что задержание политических оппонентов противоречит международным обязательствам РФ.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердили свой призыв к властям РФ провести тщательное и непредвзятое расследование отравления Навального.

"Мы глубоко встревожены арестом Алексея Навального и призываем к его немедленному освобождению и соблюдению процессуальных прав в соответствии с верховенством права", - подчеркнули в ООН.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединяется к международным призывам немедленно освободить российского оппозиционного политика.

"Виновные в попытке его убийства с применением запрещенного химического оружия должны быть привлечены к ответственности. Россия должна уважать свои международные обязательства по правам человека и верховенство права", - отметил Столтенберг.

Навального отравили: что было раньше

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа 2020 года. 24 августа в Германии подтвердили отравление оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом.

4 сентября стало известно, что эксперты мюнхенского Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы отравляющего вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

4 сентября послы всех 30 государств-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи отравлением Навального.

17 января 2021 года Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления. Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

18 января в подмосковных Химках суд арестовал Алексея Навального на 30 суток. После решения суда Навальный обратился к своим сторонникам с призывом выходить на улицы.

Что такое яд "Новичок"

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

В группу "Новичок" входит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - наиболее ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ.

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.

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Автор: Виталий Саенко