Генеральный секретарь Альянса заявляет, что страны НАТО должны диверсифицировать источники энергетических ресурсов и поставщиков.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг предостерегает, что отказ от российской нефти и газа не должна создать новую зависимость от Китая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Мадриде во время участия в публичном форуме НАТО.

"Война в Украине показывает опасность быть слишком зависимыми от сырьевых товаров авторитарных режимов. Способ, который Россия использует энергоносители как оружие для принуждения, подчеркивает необходимость быстрого отказа от российской нефти и газа", - заявил Столтенберг.

При этом, в то же время, по его словам, страны Альянса не должны заменять одну зависимость на другую.

"Многие новые экологически чистые технологии и необходимые для них редкоземельные элементы поступают из Китая. Поэтому, мы должны диверсифицировать наши источники энергии и наших поставщиков", - заявил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 31 мая лидеры Европейского Союза согласовали шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко и министр энергетики Герман Галущенко в совместной статье для международной медиаорганизации Project Syndicate поддержали намерение западных стран ввести ограничения цен на российскую нефть.

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