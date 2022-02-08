Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что Организация Североатлантического договора (НАТО) не откажется от политки принятия новых стран в состав Альянса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Макрон сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент Франции опроверг утверждение иностранных журналистов о том, что якобы говорил о "финляндизации Украины" как об одной из опций урегулирования ситуации.
"Во-первых, я не употреблял никаких этих формул. Вы использовали формулу "финляндизации". Я такого не слышал. Я говорил наоборот, в другом контексте, что мы не можем прекратить политику открытых дверей НАТО (политику принятия новых членов, если они того пожелают и будут соответствовать определенным критериям - УНИАН), потому что для многих стран появятся проблемы, и в частности Финляндии", - сказал Макрон.
Президент Франции подчеркнул, что никогда не применял такой категоризации как "финляндизация" в отношении Украины.
"Я не знаю откуда вы ее взяли. Надо быть очень бдительными в коммуникации. Использовать выверенные источники", - сказал Макрон.
Читайте такжеМакрон призвал искать такие "гарантии безопасности", которые будут устраивать всю Европу
Ультиматум Кремля по невступлению Украины в НАТО
17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянсе, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.
В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
26 января американский посол Джон Салливан передал МИД РФ письменный ответ на предложение Москвы о "гарантиях безопасности". Блинкен заявил, что в этом документе США выразили обеспокоенность в связи с ее действиями.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США учли позицию Украины при подготовке письменного ответа РФ на ее предложения по безопасности.