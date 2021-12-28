Таких месседжей от США не слышали, говорит Маркарова.

Цель распространения месседжей о том, что США якобы могут согласиться на сценарий "финляндизации" Украина - посеять панику.

Такое мнение посол Украины в США Оксана Маркарова озвучила в интервью изданию LB.ua.

"Мы не слышали ни одного месседжа от нашего стратегического партнера Соединенных Штатов, относительно каких-то компромиссов с РФ", - подчеркнула Маркарова.

"И это же не просто слова – у нас за последние пол года есть соответствующие подписанные документы из США, где закреплена поддержка Украины, развитие ее оборонной и экономической возможностей", - добавила посол.

Маркарова уверена, что цель экспертов, которые распространяют слухи о том, что США могут согласиться на сценарий "финляндизации" Украины - "распространить панику среди украинцев".

Ранее Алексей Арестович заявлял, что ослабление Украины, ее финляндизация - цель России.

"Этот процесс называется в политтехнологии "финляндизация". То есть сделать из нее зависимую страну со слабой армией, которая отказалась бы от противостояния, в лучшем варианте – дала гарантии не вступления в ЕС и НАТО. А поскольку напрямую это сделать трудно, то надо вернуть эти так называемые "республики" в состав Украины, дать им возможность влиять на внутреннюю политику, а через нее – на внешнюю. Потому что главная цель России на краткосрочном этапе – создание условий для невозможности вступления Украины в ЕС и в НАТО. Они ее упорно проводят", - говорил он.

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