До сих пор армия Израиля не имела опыта противостояния атакам с применением дешевых "одноразовых" дронов.

Одной из причин, почему нападение боевиков ХАМАС получило трагический успех, было комплексное применение новой тактики, заимствованной из войны в Украине. Об этом пишет израильское издание Haaretz, анализируя видео, опубликованные самими же боевиками.

Так, в начале своей атаки ХАМАС применил небольшие и относительно дешевые беспилотники, которые повредили и вывели из строя израильские системы наблюдения и передовой обороны. Речь идет в частности о дистанционно управляемых турелях с пулеметами, которые стоили от сотен тысяч до миллионов долларов за единицу. Такую тактику ХАМАС применил впервые.

На одном видео, опубликованном террористами, хорошо видно, как дрон установил взрывное устройство на такой пулеметной башне на границе с Газой и безопасно улетел прочь прежде, чем взрыв вывел башню из строя.

На другом видео показано, как дрон сбросил ручную гранату, или другой боеприпас с высоты нескольких десятков метров на группу израильских солдат на территории военной базы. Также в Сети есть и другие подобные видео с атаками беспилотников по военным постам ЦАХАЛа вдоль пограничного забора.

Ну и наконец - во время этого нападения ХАМАСу удалось уничтожить по крайней мере один танк Merkava Mark IV, сбросив на него боеприпас с дрона. Эта машина считается едва ли не лучшим танком в мире, в частности из-за наличия у нее бортовой системы активной обороны "Трофей". Но, как оказалось, она может сбивать противотанковые ракеты, летящие в танк, но не взрывчатку, сброшенную беспилотником.

Издание отмечает, что ранее в этом регионе мира подобным образом использовали беспилотники только представители ИГИЛ и Хезболлы. Также эту тактику активно практикуют обе стороны в войне в Украине. Но именно израильская армия до сих пор не сталкивалась с этой тактикой, тогда как сама использовала дроны только для разведки.

"Все, что мы видели [в Украине], мы увидели и здесь. Эти системы могут быть просты в изготовлении; все, что вам нужно, это дрон, программное обеспечение, которое вы можете загрузить, взрывчатка и черная изоляционная лента", – говорит старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности Израиля Лиран Антеби.

По ее словам, ранее эксперты предупреждали о неготовности ЦАХАЛа противодействовать подобной тактике, но предупреждения были проигнорированы. Предположительно, бдительность израильских военных усыпила относительная успешность противоракетной системы "Железный купол", которая однако не может противостоять угрозе от маленьких дронов.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, подтвердилась информация о гибели еще одного украинского гражданина в результате террористического нападения ХАМАС в Израиле. Таким образом, сейчас известно о гибели трех граждан Украины. Еще девять - получили ранения. Их состояние, а также места госпитализации уточняются.

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский посоветовал мировым лидерам посетить Израиль и поддержать израильский народ. Он отметил, что Украина, полтора года отражающая полномасштабное вторжение России, понимает значение террористических атак.

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