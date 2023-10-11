Президент Украины подчеркнул, что нельзя давать агрессорам возможности думать о Третьей мировой войне или новой волне агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский рекомендует мировым лидерам посетить Израиль и поддержать израильский народ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Глава государства отметил, что Украина, воюющая из-за полномасштабного вторжения России, понимает значение террористических атак.

Зеленский подчеркнул, что помнит первые дни захватнического вторжения России, которое началось с террористических атак, запуска ракет и нападения российской армии. "Это была величайшая трагедия для нас. очень много людей погибло. Очень много смертей", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что в такой момент важно не оставаться наедине с агрессором.

"Моя рекомендация лидерам - посетите Израиль. И я думаю, поддержите людей. Простых людей. Я не говорю о каких-либо институтах. Просто поддержите людей, которые подверглись террористическим атакам и которые умирают сейчас. Это очень важно. Единство является более важным, чем быть одним", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил важность не дать агрессорам "даже думать о новой трагедии".

"Иногда мы думаем, как одержать победу или как прекратить войну, как наладить определенный диалог с Ираном или Россией... Я думаю, что мы должны думать иначе. Мы не должны давать возможности агрессорам даже думать о Третьей мировой войне, новой волне агрессии, новой большой трагедии", - сказал Зеленский.

Президент выразил убеждение, что если есть большая политическая поддержка народа - это означает единство. "Поэтому я рекомендую поехать туда", - сказал Зеленский.

Вторжение ХАМАС в Израиль

Утром 7 октября террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль. Со стороны сектора Газа в направлении израильских городов выпустили тысячи ракет. Боевики прорвались на территорию страны как по земле, так и с воздуха, начав убивать мирное население и солдат в приграничных с Газой населенных пунктах.

Сейчас число погибших превысило 1200, также более 3 тысяч человек ранены, еще около 150 граждан Израиля террористы вывезли в Газу в качестве заложников, и судьба их неизвестна.

Зеленский отмечает, что Россия одна из тех стран, которая стоит за поддержкой действий террористической группировки ХАМАС.

Украинские спецслужбы имеют "все подсказки", указывающие на поддержку ХАМАСа со стороны Москвы.

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