Люди пытались спрятаться в укрытии, однако нападавшие начали бросать туда гранаты, вспомнил мужчина.

Во время нападения на Израиль в субботу, 7 октября, террористическая группировка ХАМАС убила сотни людей на месте проведения музыкального фестиваля на юге страны. Сахар Бен-Села, переживший то страшное событие, описал произошедшее как "убой животных".

"Это как будто они забирают всех животных в одно место и всех их расстреливают", – рассказал он в интервью Кристиан Аманпур из CNN, сидя в инвалидной коляске в больнице Тель-Авива.

"Даже в самой большой и худшей сцене, которую мы видели в фильмах, я не могу объяснить, сколько пуль и ракет летело вокруг нас", – поделился мужчина.

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По его словам, полицейский приказал посетителям фестиваля идти в укрытие – к этому призыву прислушались десятки людей. Однако нападавшие начали бросать в укрытие гранаты и стрелять в людей в упор. Мужчина подчеркнул, что многие погибли.

"Меня задело... Но я не мог понять, что произошло", – вспомнил Сахар.

Мужчина добавил, что мир должен знать, что "это был праздник мира, и мы не сделали ничего, чтобы их спровоцировать".

"Мы просто танцевали и веселились", – сказал мужчина, переживший нападение террористов.

Нападение ХАМАС на Израиль: основное

Рано утром в субботу, 7 октября, боевики террористической группировки ХАМАС напали на Израиль. Из сектора Газа в сторону страны выпустили тысячи ракет, сотни територистов проникли в израильские населенные пункты. Прорывались боевики с земли, воздуха и воды.

Известно, что жертвами нападения ХАМАС стали более 1200 человек. По официальным данным, среди них по меньшей мере три украинца.

Во время нападения неподалеку от границы между Газой и Израилем проходил музыкальный фестиваль. По данным израильской спасательной службы Zaka, там было найдено не менее 260 тел. На видео, опубликованных в социальных сетях, было видно, как некоторые участники были взяты в заложники боевиками ХАМАС. Судьба подавляющего большинства из них неизвестна.

СМИ сообщают, что ХАМАС готовил нападение на Израиль более года. Причем день атаки был выбран не случайно. Боевики совершили нападение на страну в шаббат и еврейский праздник намеренно – чтобы нанести максимальный ущерб.

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