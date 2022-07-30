Яковенко уверен, что Лукашенко прекрасно понимает, что любая попытка непосредственно напасть на Украину может обернуться против него.

Александр Лукашенко только притворяется идиотом, всеми силами избегая участия Беларуси в войне против Украины. На самом деле он прекрасно понимает, что это плохой сценарий для него.

Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире 24 канала.

"Лукашенко, конечно, постоянно притворяется идиотом, сумасшедшим, говорит всяческие глупости, но он, на мой взгляд, гораздо более мощный политик (чем Путин). Не потому, что он хорош, а потому, что более устойчив и умелый политический махинатор и манипулятор", – отметил он.

Яковенко уверен, что Лукашенко будет цепляться за власть, он понимает, что любая попытка непосредственно напасть на Украину может обернуться против него:

"Это очень живучее политическое животное, поэтому он будет цепляться за власть. Для него цепляние за власть – это балансировка между поддержкой путина с одной стороны и стремлением к тому, чтобы Путин его не проглотил, с другой стороны. Есть и третья сторона – это неучастие в войне именно своими силами".

Напомним, в Генштабе ВСУ оценили угрозу наступления со стороны Беларуси: на данный момент признаков формирования наступательных группировок белорусских и российских военных на Волынском и Полесском направлениях нет.

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