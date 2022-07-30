Боевой, численный состав и характер действий группировки противника остается без существенных изменений.

Признаков формирования наступательных группировок белорусских и российских военных на Волынском и Полесском направлениях нет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений. Признаков формирования наступательных группировок вооруженных сил республики беларусь и вооруженных сил российской федерации на указанных направлениях не отмечается", - говорится в сообщении.

Между тем, боевой, численный состав и характер действий группировки противника остается без существенных изменений. Оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Возможное наступление из Беларуси

По словам председателя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, сейчас существует угроза наступления по суше с территории Беларуси на Черниговскую область, и к этому готовятся. На случай вторжения у местных властей и военных есть план ответных действий, детали которого не разглашаются.

Также УНИАН сообщал, что Минобороны Беларуси продолжило военные учения по меньшей мере до 6 августа 2022 года. Общее количество продолжений учений составляет уже 14 недель.

По данным "Гаюна", белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.

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