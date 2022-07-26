Беларуский диктатор заявил, что якобы действия Украины "никому не добавляют оптимизма".

Непризнанный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы сама "поджигает боевыми вертолетами" собственные поля с зерновыми.

Заявление Лукашенко цитирует "БелТА".

Белорусский диктатор уверен, что украинцы "сами жгут свои поля для создания "страшной картинки".

"Критическая ситуация на мировом продовольственном рынке лишь усугубляется. Кадры пшеничных полей, что горят, специально подожженные боевыми вертолетами наших южных соседей ради страшной картинки, никому не добавляют оптимизма", - сказал Лукашенко.

Напомним, что российские оккупанты умышленно сжигают поля с урожаем в Николаевской области. Ни один комбайн уже не сможет зайти на поля, потому что повсюду взрываются снаряды. Люди, оставшиеся в селах, выживают благодаря гуманитарке, ежедневно радуются, что дожили до утра.

Кроме того, поле с пшеницей горело в Днепропетровской области. В него попали снаряды оккупантов.

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