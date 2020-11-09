Эвакуация проходит на фоне заявлений Азербайджана о захвате города Шуши.

Армения начала масштабную эвакуацию из Нагорного Карабаха. Официально эвакуацию не объявляли. Об этом сообщают журналисты, которые сейчас работают на месте.

Читайте такжеВойна в Нагорном Карабахе: Армения просит помощи у ПутинаКак говорится в сюжете ТСН, в первую очередь вывозят раненых и больных коронавирусом.

Эвакуация проходит на фоне заявлений с Азербайджана о захвате стратегически важного города Шуши. Это один из символов Карабаха и его бывшая столица. Именно через Шушу проходит основная дорога, которая соединяет регион с Арменией.

«В Ереване потерю города отрицают и заявляют, что там идут бои», – говорится в сюжете.

Бои в Нагорном Карабахе: что происходит в регионе

Новая эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.

В Армении заявили о наступлении ВС Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию.

В Азербайджане заявили, что в ходе успешного наступления взяли под контроль несколько сел Нагорного Карабаха, но в Армении эту информацию отрицали.

Обе стороны заявляют, что нанесли противнику страшные потери, насчитывающие сотни убитых и десятки уничтоженных единиц боевой техники.

Все попытки мирного урегулирования терпят неудачу. Несколько договоренностей о перемирии были сорваны, боевые действия продолжаются.

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Автор: УНИАН