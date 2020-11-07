Новая эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась утром 27 сентября.

В районах Нагорного Карабаха с ночи 7 ноября усилились бои.

Как говорят в Минобороны Армении, боевые операции проходят сейчас в крупнейшем городе Нагорного Карабаха Шуши, там бои ведутся уже несколько дней.

Эпицентром боевых действий является участок Шуши-Карин.

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Что говорят в Азербайджане

Бои с разной интенсивностью продолжались преимущественно на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта, пишут в Минобороны.

Армянская сторона понесла потери. Сейчас боевые операции продолжаются на всех направлениях фронта.

Бои в Нагорном Карабахе: что происходит в регионе

Новая эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.

В Армении заявили о наступлении ВС Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию.

В Азербайджане заявили, что в ходе успешного наступления взяли под контроль несколько сел Нагорного Карабаха, но в Армении эту информацию отрицали.

Обе стороны заявляют, что нанесли противнику страшные потери, насчитывающие сотни убитых и десятки уничтоженных единиц боевой техники.

В ночь на 10 октября главы МИД обеих стран договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с 12:00 в гуманитарных целях: стороны должны были обменять военнопленных, удерживаемых лиц и тела погибших. Несмотря на это, боевые действия продолжаются. Стороны обвиняют друг друга в срыве перемирия.

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Автор: УНИАН