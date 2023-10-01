По ее словам, под угрозой мировая демократия, а не только отдельные страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ответила, кто может стать новой жертвой диктатора Владимира Путина.

Как заявила Зурабишвили в интервью телеканалу ЛРТ во время визита в Литву, сумасшедший диктатор может посягнуть на Грузию, или страны Балтии.

"Под угрозой вся Европа та самая демократия, будущее демократии. Это самая важная битва, которая сейчас ведется в Украине, и Украина выигрывает эту битву, потому что она сопротивляется так долго, что остальному миру это казалось невозможным. Это, пожалуй, самый важный военный инструмент, с помощью которого она может показать, что является непобедимой. Стойкость и мужество, которые демонстрируют Украина и ее президент, показывают всему миру, что они способны противостоять военной мощи России, противостоять российской армии, унизить российскую армию", - отметила Зурабишвили.

Грузинская лидер отметила, что кадровые изменения в командовании оккупационной армии, ликвидация главаря "Вагнера" Евгения Пригожина и изменение стратегий ведения войны свидетельствуют о том, что Путин не смог реализовать свои кровавые амбиции.

"Первый раунд он уже проиграл. Теперь необходимо, чтобы одержала победу Украина, а победа Украины приведет к победе всех нас и поможет обеспечить мир и стабильность", - добавила она.

По ее словам, остановить Путина могут украинцы и солидарность европейских партнеров. Такой сплоченности Путин не ожидал.

Позиция Грузии в отношении войны

Как известно, власти Грузии осудили полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако отказывается вводить санкции против Российской Федерации и помогать Украине вооружением.

Тем временем грузинское общество активно выражает поддержку украинцам, протестуя против российской агрессии. Также они выходили на митинги против возобновление авиасообщения с Россией.

Также на стороне Украины с 2014 года воюет военное добровольческое формирование "Грузинский национальный легион".

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