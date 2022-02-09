Предложения, замечает издание, не были одобрены партнерами по НАТО, в том числе Великобританией.

СМИ раскрыли детали заключенной сделки между российским президентом Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном, когда последний находился с визитом в России.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail со ссылкой на информированные источники.

Издание цитирует французского лидера, который во время визита Москвы отметил, что Путин готов остановить эскалацию на российско-украинском пограничье. Российский глава, по словам Макрона, даже готов не устраивать постоянные военные базы или дислоцировать войска в Беларуси.

Кроме того, The Daily Mail приводит слова Путина. Тот после встречи с Макроном, не вдаваясь в детали, ответил, что некоторые предложения Парижа могут стать основой для урегулирования конфликта на Донбассе.

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По данным издания, речь идет о гарантиях невступления Украины в НАТО, которые пообещал Макрон Путину.

Эти предложения, замечает издание, не были одобрены партнерами по НАТО, в том числе Великобританией.

Как писал УНИАН, западные журналисты интересовались в Госдепе США осведомленностью Вашингтона относительно переговоров Макрона с Путиным. Там прессу заверили, что регулярно поддерживают консультации со своими европейскими партнерами. Однако в детали не вдавались.

О якобы заключении соглашения между Россией и Франции впервые заявила британская газета Financial Times. По информации собеседников издания, речь шла, в частности, о путях деэскалации в Восточной Европе и создании безопасных условий для России.

Ранее в западной прессе появились сообщения о "финляндизации" Украины из уст Макрона. Хотя сам французский лидер употребление такого термина в отношении Украины отрицал.

9 февраля в интервью британскому телевидению постпред РФ в ЕС Владимир Чижов уже публично заявил, что Россия не была бы против, если бы Киев согласился на внеблоковый статус.

Внеблоковый статус, в частности, делает невозможным таким странам передачу внешней помощи на оборонные нужды.

Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль может привлечь их для полномасштабного вторжения.

Между тем Москва настаивает на нерасширении НАТО и требует гарантий невступления Украины в Альянс, на что члены организации Североатлантического договора не соглашаются.

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