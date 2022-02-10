Белый дом не разделяет сдержанный оптимизм Макрона относительно намерений Путина.

Президент США Джо Байден имел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном после его поездки в Россию.

Это на брифинге в Вашингтоне подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На сайте администрации главы США отметили, что президенты обсудили недавние встречи Макрона в России и в Украине. Также стороны подтвердили продолжение дипломатических усилий для решения кризиса на российско-украинской границе и усилий сдерживания Москвы.

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Псаки отметила, что у Байдена в ближайшее время запланирована серия телефонных разговоров относительно ситуации вокруг Украины со многими европейскими партнерами.

На вопрос, разделяют ли США сдержанный оптимизм Франции о готовности Путина к деэскалации, пресс-секретарь Белого дома ответила: "Опять же, мы смотрим на действия (России – ред.) сейчас. И мы не видели действий по деэскалации со стороны россиян".

Встреча Макрона и Путина

Французский лидер Эммануэль Макрон встретился с российским президентом 7 февраля в Москве. По результатам переговоров Макрон ответил, что ближайшие несколько недель будут важными для деэскалации в Восточной Европе.

При этом стороны высказались за продолжение диалога по выполнению Минских договоренностей. Путин же, в свою очередь, заявил о необходимости нерасширения НАТО и пригрозил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, обозвав его "красавицей".

Кроме того, Путин в разговоре с французской прессой открыто спросил, хотят ли они в случае вступления Украины в НАТО воевать с Россией.

Глава Кремля убежден, что, приобретя членство в Альянсе, Украина захочет военным путем вернуть оккупированный Крым.

Несмотря ни на что, Макрон на встрече с Зеленским в Киеве заявил о готовности Путина к деэскалации. Такой оптимизм французского президента в Госдепе США не разделяют.

Сверх того, НАТО подтверждает рост числа российских военных у границ с Украиной.

Из-за отсутствия деталей относительно предложений, которые Макрон сделал Путину в Москве, в западной прессе начали появляться детали якобы тайного соглашения между Францией и Россией, касавшегося гарантий невступления Украины в НАТО.

Также СМИ писали о варианте "финляндизации" Украины, который сам Макрон опровергал, и о чем Москва 9 февраля открыто заявила.

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