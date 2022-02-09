В то же время у Путина в очередной раз заявили, что якобы не увидели стремлений Киева выполнять Минские договоренности.

В Кремле оценили визит французского лидера Эммануэля Макрона в Киев и отметили, что якобы не услышали от президента Украины Владимира Зеленского о готовности выполнять Минские договоренности. Однако были и "позитивные сигналы".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информируют РИА Новости и ТАСС.

Песков отметил, что в Кремле по итогам пресс-конференции Макрона и Зеленского увидели как позитивные сигналы, так и менее позитивные.

В то же время спикер Путина подчеркнул, что Москва так и не услышала от украинского лидера слов, что Киев готов быстро заняться выполнением минских соглашений.

"Подождем дальше, президенты созвонятся и картина будет яснее", - заявил Песков.

Читайте такжеНАТО не откажется от политики принятия новых стран в состав Альянса - МакронНапомним, что переговоры Зеленского и Макрона прошли в Киеве 8 февраля. Днем ранее французский лидер прибыл в Москву для переговоров с Путиным.

В Киеве Макрон заявил, что Минские договоренности - это инструмент защиты суверенитета Украины. "Нам надо продолжать методично и решительно идти до конца на пути выполнения Минских договоренностей", - отметил президент Франции.

Также он отметил необходимость развития широкого диалога по вопросам безопасности с инновационным подходом. Макрон подчеркнул, что этот диалог должен создать новый оборонный порядок безопасности, который бы устраивал всех на континенте.

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