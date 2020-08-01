В одном из номеров на турбазе в РФ обнаружили мертвыми целую семью
05:28, 01 августа 2020Мир
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Причины их смерти пока неизвестны.
Среди погибших есть двое детей / Фото ua.depositphotos.com
В России на туристической базе неподалеку от озера Ая в Алтайском крае обнаружены тела четырех человек.
Погибшие — члены одной семьи, среди них двое детей, сообщает региональный СК.
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Причины их смерти пока неизвестны. СК возбудил дело по статье об убийстве двух и более лиц.
Погибшие прибыли на турбазу 26 июля из Барнаула. После этого они несколько дней не выходили из номера. Тогда владельцы базы обратились в полицию.
Как сообщал ранее УНИАН, двойное убийство произошло в Житомирской области. Сначала люди нашли тело мертвой женщины, а когда копы пришли в ее квартиру, увидели убитым ее мужа.
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