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В одном из номеров на турбазе в РФ обнаружили мертвыми целую семью

05:28, 01 августа 2020
Мир
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Среди погибших есть двое детей / Фото ua.depositphotos.com

Погибшие — члены одной семьи, среди них двое детей, сообщает региональный СК. 

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Причины их смерти пока неизвестны. СК возбудил дело по статье об убийстве двух и более лиц. 

Погибшие прибыли на турбазу 26 июля из Барнаула. После этого они несколько дней не выходили из номера. Тогда владельцы базы обратились в полицию. 

Как сообщал ранее УНИАН, двойное убийство произошло в Житомирской области. Сначала люди нашли тело мертвой женщины, а когда копы пришли в ее квартиру, увидели убитым ее мужа.

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