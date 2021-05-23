По словам главы МИД Франции, данная ситуация требует «жесткого и всеобщего ответа со стороны европейцев».

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле-Дриан выразил обеспокоенность по поводу вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Об этом он написал в Twitter.

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По словам главы МИД Франции, данная ситуация требует «жесткого и всеобщего ответа со стороны европейцев».

В то же время, глава МИД Бельгии Софи Вильмес заявила, что вынужденная посадка и задержание Протасевича «неприемлемы» и «требуют немедленного прояснения».

Роман Протасевич и его задержание

Роман Протасевич - бывший главным редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA, освещавшего массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко.

Белорусские власти объявили Протасевича в международный розыск и включили в "список террористов". Из-за опасений за свою безопасность он покинул страну.

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с соучредителем белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем и его задержание в аэропорту Минска.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Rayanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 25 мая 2021 года, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair при помощи истребителя.

Литва отреагировала на задержание экс-главреда Nexta.

Глава Евросовета требует расследовать посадку борта Ryanair в Минске.

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Автор: Елена Коваленко