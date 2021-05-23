Глава МИД Франции Жан-Ив Ле-Дриан выразил обеспокоенность ситуацией / Иллюстрация REUTERS
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле-Дриан выразил обеспокоенность по поводу вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске.
Об этом он написал в Twitter.
Читайте такжеГлава Евросовета требует расследовать посадку борта Ryanair в Минске
По словам главы МИД Франции, данная ситуация требует «жесткого и всеобщего ответа со стороны европейцев».
В то же время, глава МИД Бельгии Софи Вильмес заявила, что вынужденная посадка и задержание Протасевича «неприемлемы» и «требуют немедленного прояснения».
Роман Протасевич и его задержание
- Роман Протасевич - бывший главным редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA, освещавшего массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко.
- Белорусские власти объявили Протасевича в международный розыск и включили в "список террористов". Из-за опасений за свою безопасность он покинул страну.
- 23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с соучредителем белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем и его задержание в аэропорту Минска.
- Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Rayanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.
- В тот же день, 25 мая 2021 года, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair при помощи истребителя.
- Литва отреагировала на задержание экс-главреда Nexta.
- Глава Евросовета требует расследовать посадку борта Ryanair в Минске.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram