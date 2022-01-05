В Алматы силовики шли рядом с протестующими, без потасовок и агрессии.

На протестах в Казахстане полиция уже начала отказываться задерживать жителей страны, которые вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ и коррупции. В Актобе на митинге начали скандировать о том, что правоохранители остаются на стороне народа.

А в Алматы, как сообщается в Telegram-канале "NEXTA.Live", полиция шла к центру города вместе с народом и не препятствовала протесту.

Полицейские в Актобе отказались задерживать протестующих, люди даже хотели подойти к правоохранителям с объятиями. Но активисты митинга остановили их и призвали оставаться на месте. Видео из Актобе уже появилось в Telegram-канале "Раньше всех".

Однако не везде протесты проходят мирно. Между силовиками и митингующими продолжаются стычки. Протесты проходят в Алматы, Актобе, Актау и многих других городах.

В Жанаозене активисты уже предъявили властям требования. Протестующие хотят смены режима, проведения народных выборов акима (местных администраций) каждой области и города. Также активисты требуют возвращения Конституции 1993 года.

Читайте также"Газовый майдан" в Казахстане: что известно о протестах по всей стране (фото, видео)Помимо этого, участники протестов выступают за то, что гражданские активисты не должны преследоваться властями и править областью должен человек "вне системы".

Ранее УНИАН уже сообщал, что на фоне неутихающих "газовых" протестов в Казахстане президент страны Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей Премьер-Министра он постановил передать Смаилову Алихану Асхановичу.

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