Вашингтон не собирается прекращать помощь Израилю, но хочет, чтобы тот был осторожнее в боевых действиях.

США действовали бы так же, как сейчас действует Израиль, если бы подверглись аналогичному нападению, которое совершил ХАМАС 7 октября. Такое мнение высказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью американскому телевидению. Цитаты из эфира приводит The Hill.

"Израиль - это суверенное государство, которое подверглось жестокому нападению 7 октября. Они имеют полное право и обязанность преследовать террористическую группу, совершившую эти атаки. Кстати, они ясно дали понять, что собираются сделать это снова и еще больше. Они имеют полное право и обязанность следовать за ними. Мы бы сделали то же самое - любая нация", — сказал Кирби.

По его словам, США продолжают делиться с израильскими партнерами "перспективами и нашими уроками, полученными относительно войны в городах". Также Кирби заверил, что США не собираются прекращать поставки Израилю необходимой военной помощи, но хотят, чтобы сопутствующих жертв среди гражданских было меньше.

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"Конечно, мы собираемся поделиться тем, чем мы должны поделиться с друзьями. Они принимают эти решения. Они выбирают цели, которые они будут поражать. Мы, очевидно, продолжим говорить с ними о том, чтобы быть максимально осторожными. Мы не хотим видеть больше убийств невинных мирных жителей", – подчеркнул он.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, на этой неделе кончилось многодневное перемирие между Израилем и ХАМАС. Израильская армия возобновила бомбардировки палестинского анклава и намерена возобновить наземное наступление.

Но на фоне огромных жертв среди гражданского населения Газы в предыдущие недели США выставили своему союзнику более четкие "красные линии", чтобы израильтяне прилагали больше усилий для уменьшения количества сопутствующих жертв среди гражданского населения.

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