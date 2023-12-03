Блинкен изложил конкретные ожидания от Израиля, такие как защита жизни гражданского населения, недопущение значительного перемещения людей и минимизация ущерба критически важной инфраструктуре Газы.

ХАМАС продолжает борьбу за выживание, продолжая бросать вызов Израилю ракетами. Тем временем Израиль, возглавляемый премьер-министром Биньямином Нетаньяху, стремится уничтожить ХАМАС и добиться того, чтобы Газа больше не представляла угрозы для израильских жителей.

Как пишет BBC, госсекретарь США Энтони Блинкен совершил несколько визитов в регион, подчеркнув, что Америка поддерживает право Израиля на самооборону, настаивая при этом на соблюдении международных гуманитарных законов.

Блинкен изложил конкретные ожидания от Израиля, такие как защита жизни гражданского населения, недопущение значительного перемещения людей и минимизация ущерба критически важной инфраструктуре Газы. Он также подчеркнул важность предоставления перемещенным гражданским лицам возможности вернуться в свои дома.

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Следующая фаза израильского наступления сосредоточена на юге Газы и нацелена на инфраструктуру и руководство ХАМАС, которые, как предполагается, скрываются под гражданскими районами. Это вызывает опасения по поводу возможных больших жертв среди гражданского населения и нового кризиса палестинских беженцев.

В США же остается очень сложная внутриполитическая динамика и отмечается, что президенту Байдену трудно балансировать между поддержкой Израиля и критикой со стороны прогрессивного крыла его собственной партии. В целом ситуация в Газе остается нестабильной, поскольку ХАМАС сохраняет свою устойчивость, а возможность эскалации насилия затрагивает как палестинцев, так и израильтян. Будущее региона остается неопределенным, отягощенным продолжающимся конфликтом и его гуманитарными последствиями.

Война Израиля и ХАМАС - детали

Израильские военные нанесли удары по более чем 50 целей ХАМАС в районе города Хан-Юнис на юге Газы, а также на севере анклава. Военные сообщили, что с момента возобновления боевых действий два дня назад в Газе было поражено более 400 целей.

Израиль планирует военную кампанию против ХАМАС, которая продлится год или больше. Наиболее интенсивная фаза наземного наступления состоится в начале 2024 года. Об этом информированные источники рассказали Financial Times.

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