Израиль намерен полностью зачистить анклав от ХАМАС, в том числе и южную часть сектора.

Израиль планирует военную кампанию против ХАМАС, которая продлится год или больше. Наиболее интенсивная фаза наземного наступления состоится в начале 2024 года. Об этом информированные источники рассказали Financial Times.

Многоэтапная стратегия предполагает, что израильские войска, расположенные на севере Газы, будут постепенно продвигаться на юг палестинского анклава. "Решающая" военная победа будет включать уничтожение 24 батальонов ХАМАСа, руководства группировки и сети подземных тоннелей. В частности поставлена цель уничтожить трех ведущих лидеров ХАМАСа - Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа и Марвана Иссу.

"Это будет очень долгая война. Сейчас мы еще даже не на полпути к достижению наших целей", - сказал один из людей, знакомых с военными планами Израиля.

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По словам источников, общая стратегия Израиля в отношении Газы является гибкой, а время зависит от нескольких факторов, в частности от оперативного прогресса на земле, международного давления и возможности освободить израильских заложников.

После основной фазы боевых действий наступит фаза "переходного периода и стабилизации" с меньшей военной активностью, которая может продлиться до конца 2024 года. При этом некоторые собеседники предполагают, что окончательной точки в этой операции может и не быть.

Один из собеседников издания отметил, что даже в самом городе Газа Израиль выполнил свои задачи лишь на 40%. И чтобы полностью взять под контроль север анклава, ЦАХАЛу понадобится еще от двух недель до месяца. И только потом наступит очередь южной части сектора.

Впрочем, есть ожидания что операция на юге, где до сих пор Израиль ограничивался лишь точечными воздушными ударами, может стартовать раньше и будет проходить параллельно с боями на севере. По данным израильских властей, большая часть руководства и боевиков ХАМАС сейчас находятся именно на юге – вместе с основными остатками своих арсеналов и остальными израильскими заложниками.

К тому же именно на юге сектор Газа граничит с Египтом, откуда тянутся многочисленные подземные тоннели, которые и обеспечивают ХАМАС оружием и другой контрабандой.

Фаза "переходного периода и стабилизации" войны, которая последует за основной наземной кампанией, направлена на подготовку Газы к новому послевоенному строю без ХАМАС. При этом Израиль отказывается обсуждать подробности послевоенного устройства Газы даже с главным союзником США.

Война в Секторе Газа - последние новости

Как писал УНИАН, на прошлой неделе между Израилем и ХАМАС началось временное перемирие, во время которого стороны обменялись удерживаемыми лицами. ХАМАС освободил несколько десятков гражданских заложников, похищенных во время вторжения в Израиль 7 октября. В ответ были освобождены до двух сотен палестинцев, осужденных за терроризм.

Переговоры о продлении перемирия успеха не имели, и 1 декабря боевые действия в секторе Газа возобновились.

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