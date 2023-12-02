После длившегося почти неделю перемирия израильские силы возобновили удары по сектору Газа.

Израильские военные нанесли удары по более чем 50 целей ХАМАС в районе города Хан-Юнис на юге Газы, а также на севере анклава.

Военные сообщили, что с момента возобновления боевых действий два дня назад в Газе было поражено более 400 целей, передает Голос Америки. Американские СМИ соощили, что США предоставили Израилю большие бункерные бомбы и десятки тысяч других видов оружия, чтобы помочь вытеснить ХАМАС из сектора Газа.

По некоторым данным, речь может идти о поставке примерно 15 тыс. бомб и 57 тыс. артиллерийских снарядов. Это оружие направлено Израилю вскоре после террористической атаки ХАМАС, но эти поставки продолжались и в последние дни.

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При этом, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пауза в боевых действиях закончилась, потому что "ХАМАС отказался от взятых на себя обязательств". Блинкен также заявил, что США совместно с Израилем работают над планом защиты гражданских в южной части Газы. По словам Блинкена, "фактически, еще до того, как пауза закончилась, ХАМАС совершил жестокий теракт в Иерусалиме, убив трех человек... ХАМАС начал обстрел ракетами (Израиля) еще до окончания паузы". Госсекретарь США также заявил, что ХАМАС "отказался от взятых на себя обязательств по освобождению некоторых заложников".

Перемирие в секторе Газа

В конце ноября Израиль и ХАМАС заключили соглашение о временном прекращении огня. Базовое соглашение предусматривало 4 дня тишины с обеих сторон, освобождение около 50 израильских заложников в четыре этапа в обмен на освобождение из израильских тюрем около 150 палестинцев. В обоих случаях речь шла об освобождении женщин и детей, но ХАМАС освободил из плена и нескольких мужчин - граждан Таиланда, Филиппин и РФ.

А сегодня стало известно, что израильские разведчики получили приказ возвращаться из Катара после того, как переговоры о прекращении огня зашли в глухой угол.

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