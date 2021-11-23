Умерла самая старшая жительница планеты / Фото: CNN

На Филиппинах умерла самая старшая жительница планеты Франциска Сусано, которую ласково называли Лола Иска. Женщине было 124 года.

Об этом сообщает CNN Philippines.

Читайте такжеСтарейшая жительница Бухареста получила вторую дозу вакцины от COVID-19 (видео)Женщины не стало вечером в понедельник, 22 ноября. Она умерла в своем доме. Правительство родного города Лолы Кабанкалан на Западном Негросе подтвердило эту новость.

Франциска Сусано была последней живой женщиной, родившейся в XIX веке. В документах женщины указано, что она родилась 11 сентября 1897 года.

Женщине было 124 года / Фото: City Government of Kabankalan

Работник городской службы общественной информации Джейк Карлайн Гонсалес сообщил, что в настоящее время причина смерти Лолы неизвестна. Медики исследуют тело на заражение коронавирусом, однако у женщины не было симптомов инфекции.

Франциска была последней живой женщиной, родившейся в XIX веке / Фото: City Government of Kabankalan

Как сообщал УНИАН, ранее сестра Андре, старейшая жительница Франции и Европы, выздоровела от коронавирусной болезни за несколько дней до 117-го дня рождения.

Автор: Марта Гичко