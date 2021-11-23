Франциска Сусано была последней живой женщиной, родившейся в XIX веке.

На Филиппинах умерла самая старшая жительница планеты Франциска Сусано, которую ласково называли Лола Иска. Женщине было 124 года.

Об этом сообщает CNN Philippines.

Читайте такжеСтарейшая жительница Бухареста получила вторую дозу вакцины от COVID-19 (видео)Женщины не стало вечером в понедельник, 22 ноября. Она умерла в своем доме. Правительство родного города Лолы Кабанкалан на Западном Негросе подтвердило эту новость.

Франциска Сусано была последней живой женщиной, родившейся в XIX веке. В документах женщины указано, что она родилась 11 сентября 1897 года.

Работник городской службы общественной информации Джейк Карлайн Гонсалес сообщил, что в настоящее время причина смерти Лолы неизвестна. Медики исследуют тело на заражение коронавирусом, однако у женщины не было симптомов инфекции.

Как сообщал УНИАН, ранее сестра Андре, старейшая жительница Франции и Европы, выздоровела от коронавирусной болезни за несколько дней до 117-го дня рождения.

Автор: Марта Гичко