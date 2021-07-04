В вооруженных силах Филиппин заявили, что 40 человек были спасены.

На Филиппинах разбился военный самолет C-130 с 92 людьми на борту. По имеющимся данным, погибли по меньшей мере 17 человек.

Как сообщает Euronews, авиакатастрофа произошла на юге страны, в провинции Сулу. При посадке самолет упал и загорелся. Ведется спасательная операция.

Предполагается, что число жертв катастрофы будет расти, ведется поиск выживших и погибших.

В то же время глава вооруженных сил страны Сирилито Собежана сообщил, что 40 человек выжили и были спасены.

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Напомним, год назад на Филиппинах упал военный вертолет, на борту находились пять человек.

Крушение произошло в момент взлета в военном лагере в городе Кауаян. На борту находились два пилота, два члена команды и один пассажир.

По данным полиции, в вертолете обнаружены два тела, еще один раненый, двое пропали без вести.

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Автор: Дмитрий Захаров