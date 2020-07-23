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На Филиппинах упал военный вертолет

22:51, 23 июля 2020
Мир
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Крушение произошло в момент взлета / Википедия

Об этом сообщает CNN Philippines, ссылаясь на филиппинское управление гражданской авиации.

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Крушение произошло в момент взлета в военном лагере в городе Кауаян. На борту находились два пилота, два члена команды и один пассажир.

По данным полиции, в вертолете обнаружены два тела, еще один раненый, двое пропали без вести.

Как сообщал УНИАН, в небе над австралийским Мельбурном столкнулись два самолета.

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