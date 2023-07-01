Скорее всего, это не будет массированный поход его частной армии на Москву, считает Эйдман.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попытается повторить мятеж в России, но на этот раз – с помощью российских силовых структур. Такое мнение высказал российский социолог Игорь Эйдман.

Как он отметил в эфире телеканала "Эспрессо", это может произойти, когда центральная власть в РФ ослабнет. По словам Эйдмана, Пригожин является авантюристом, такие люди не останавливаются.

"Пока сложно оценить, что отобрали у Пригожина, а что осталось у него. Пригожин – это типичный авантюрист времен Гражданской войны. Такие люди не останавливаются. Почувствовав силу, он почувствовал себя хозяином России. Бесспорно, что он захочет повторить. Не сомневаюсь, что он попытается это сделать. Но инструменты, вероятно, будут другими. Скорее всего, это уже не будет массированный поход его частной армии на Москву, такое дважды не делают", – объяснил он.

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Эйдман считает, что во время нового мятежа Пригожин может воспользоваться помощью силовиков. Главарь "вагнеровцев" подкупил разных людей.

"Скорее всего, будет заговор людей, которых он подкупил в силовых структурах за долгие годы владения ЧВК "Вагнер", когда участвовал в различных российских военных операциях. Он купил разных людей. Суровикин – это верхушка айсберга, на самом деле таких людей много. Этот ресурс у него сохранится, и когда центральная власть ослабнет, возможно, после очередного военного поражения, Пригожин попытается повторить. Опыт у него уже был и он попытается сделать удачный римейк", – прогнозирует эксперт.

Возможность нового мятежа в РФ

После того, как 23-24 июня владелец ЧВК "Вагнер" и его наемники предприняли попытку мятежа, хотя и неудачную, многие говорят, что на этом история не завершится. В частности, мнение о том, что бунт получит продолжение, высказал военный эксперт, бывший спикер ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, те самые непримиримые противоречия, которые стали основанием для "похода" Пригожина на Москву, вряд ли были разрешены.

В то же время политтехнолог Аббас Галлямов говорит, что Пригожина еще рано списывать со счетов. Он предполагает, что за отказ от мятежа владелец ЧВК "Вагнер" мог получить немалые деньги.

Не остался в стороне и российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков). Он предсказывает, что очередной мятеж не за горами.

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