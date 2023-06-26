Селезнев отметил, что мятеж Пригожина - это не первая сложная ситуация, с которой столкнулась РФ.

Военный эксперт, бывший спикер ВСУ Владислав Селезнев считает, что мятеж владельца российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет иметь продолжение. Затишье в правящих кругах России свидетельствует о том, что гражданам не могут дать ответы, которые бы удовлетворили население.

Так в эфире телеканала FREEДОМ Селезнев прокомментировал тот факт, что после событий, которые всколыхнули Россию в эти выходные, более суток молчал Пригожин. Из поля зрения исчез глава Генштаба ВС РФ Герасимов, а Шойгу якобы посетил линию фронта. Отмалчивался и сам Путин.

"Мне кажется, что все эти персонажи ведут себя как старые бюрократы, которые затаились, выжидая, чья возьмет, чтобы присягнуть на верность новому диктатору. Очевидно, что в таких условиях, в которых оказалась РФ, она оказалась не просто так. Путин, развязав полномасштабную войну против суверенной Украины, сам загнал себя в тот же угол, и абсолютно правильное дано определение одним из наших западных партнеров по поводу того, что Путин создал "Франкенштейна" – ЧВК Пригожина, которая в настоящее время крепко кусает за бока не только Путина лично, но и в целом российскую силовую структуру и РФ в целом", – объяснил Селезнев.

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Эксперт считает, что все эти чиновники молчат не просто так. В обществе РФ есть запрос на информацию, но власти не могут дать им ответы, которые бы удовлетворили россиян. Селезнев также убежден, что история с Пригожиным будет иметь продолжение, ведь его "поход" имел какое-то основание.

"Думаю, что не были разрешены те самые непримиримые противоречия, приведшие к мятежу Пригожина. А значит, продолжение истории мы будем видеть и дальше. Так, сейчас представители ЧВК возвращаются в летние лагеря. Они расположены на территории временно оккупированной части Луганской области. А на территории Ростовской области в районе Молькино расположена главная база ЧВК "Вагнер". Она так и не блокировалась во время этих удивительных событий некоего ростовского цирка. База не блокировалась, а это значит, что и потенциал у Пригожина есть, и думаю, что мы еще впереди увидим немало замечательных событий, которые сейчас закрыты туманом войны. Но, тем не менее, неразрешенные противоречия в конце концов как нарыв прорвут, соответственно, РФ накроет та же волна сопротивления, революционной ситуации, гражданской войны", – добавил бывший спикер ВСУ.

Он также напомнил, что основным источником событий этих выходных была пресс-служба самого Пригожина. Зато Путин скрылся из виду.

"Только через 12 часов на экране появился испуганный Путин, что-то там грозно заявил, но в конце концов все его угрозы были трансформированы в то, что все "вагнеровцы", участвовавшие в мятеже, прощены, а сам Пригожин выбывает на территорию Республики Беларусь. Путин и его окружение продемонстрировали свою полную импотентность и неспособность эффективно действовать, когда у них возникают такого рода кризисные ситуации. Ведь мятеж Пригожина – это не первая сложная ситуация, с которой столкнулась РФ", – резюмировал Селезнев.

Бунт Пригожина и "вагнеровцев"

23 июня Евгений Пригожин заявил про удар по позициям ЧВК "Вагнер" со стороны российских кадровых войск и объявил, что идет "останавливать" Шойгу. Ближе к утру на территории РФ начали раздаваться первые выстрелы – колонны "вагнеровцев" заметили в Ростовской области.

Днем 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" дошли до Московской области. За это время они успели "приземлить" несколько единиц российской авиации с военными на борту. Однако примерно в 200 км от столицы РФ – Москвы Пригожин внезапно решил развернуть колонну с военной техникой. Произошло это после его переговоров с Лукашенко.

Хотя доподлинно суть этих переговоров неизвестна, сообщалось, что Евгений Пригожин должен отправиться в Беларусь, а "вагнеровцам" предоставят гарантии безопасности. Также в Кремле пообещали закрыть уголовное дело против Пригожина, которое успели открыть за время его "похода".

26 июня мятеж впервые прокомментировал президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что ни Штаты, ни страны-партнеры не причастны к событиям, произошедшим в эти выходные в России.

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