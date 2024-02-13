Представители Республиканской партии разделились во мнениях насчет того, какой должна быть реакция на очередные резонансные заявления экс-президента Штатов.

Республиканец Дональд Трамп снова оказался в центре внимания. Сенаторы из рядов Республиканской партии уклоняются от критики экс-президента США и кандидата на эту должность за слова о готовности отказаться от защиты стран-членов НАТО в случае невыполнения финансовых обязательств по обороне и поощрение России к нападению на государства Альянса.

Об этом сообщает The Washington Post. Республиканские законодатели снова вынуждены бороться с контроверсионными заявлениями Трампа после того, как бывший президент сказал, что пренебрегает договором о НАТО по защите союзников. В частности, во время предвыборного собрания в штате Южная Каролина Трамп утверждал, что однажды сказал лидеру одной страны-члена НАТО, что будет поощрять Россию делать все, что "черт побери, ей заблагорассудится" насчет других членов Альянса, если эти страны не будут достаточно платить средств на собственную оборону. Эти слова Трампа вызвали гнев среди демократов и беспокойство среди европейских лидеров.

В то же время в рядах республиканцев это заявление было воспринято сочетанием сопротивления, защиты и молчания. Некоторые сенаторы-республиканцы сказали, что они не слышали замечания Трампа, когда голосовали за продвижение пакета финансирования Украины и Израиля в воскресенье, 11 февраля.

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"Я не видел этого, поэтому я должен сначала послушать его цитату", - сказал сенатор Томми Тубервилль. После того, как журналист спросил у него мнение, правильно ли было Трампу поощрять Россию совершить нападение на страну НАТО, Тубервилль сказал, что "не вступает в этот разговор".

Некоторые сенаторы, такие как Том Тиллис, стремились дистанцироваться от заявлений Трампа, но напомнили журналистам, что Трамп не в первый раз предъявлял претензии членам Альянса за невыполнение их обязательств.

"Он использовал немного красок, которые бы я ни использовал, но он не ошибается в том, что слишком много членов не платят минимальные 2% для НАТО", - сказал Тиллис. Сенатор добавил, что это был неверный шаг со стороны команды Трампа даже допустить высказывание идеи нападения России на страну НАТО.

"Очевидно, что это не то, что он должен был сказать, но я также не верю, что он искренне во что-то такое верит", - добавил сенатор. Другие отмахнулись от комментариев Трампа как "политических" и предположили, что слова бывшего президента были использованы, чтобы создать негативный нарратив.

"Довольно понятно для меня, что он собирается заставить их заплатить, но я не думаю, что он намерен выйти (из НАТО, - Ред.). Он пытается доказать свою правоту. Я совсем не обеспокоен этим", - сказал сенатор Линдси Грэм.

Сенатор Марко Рубио оправдывал Трампа - говорил, что его слова не надо воспринимать буквально. Рубио утверждал, что Трамп рассказал историю о том, как он использовал рычаги влияния, чтобы заставить людей взяться за дело и стать более активными в НАТО. Сенатор Майк Раундс сказал, что никто не хочет видеть войну в Европе, и он не думает, что Трамп этого хочет.

Интересные мировые новости - сегодня это стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп недавно заявил, что США не будут защищать страны-члены НАТО в случае невыполнения финансовых обязательств по расходам на оборону и что даже будут поощрять россиян делать то, что те захотят.

Потом американский президент Джо Байден сказал, что заявление Трампа о попустительстве российской агрессии против стран Альянса представляет угрозу безопасности Штатов.

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