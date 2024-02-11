Трамп также высказался об украинском президенте Владимире Зеленском.

Дональд Трамп обещает закончить войну в Украине после своего возвращения в Белый дом, но боится, что США могут потерять миллиарды долларов, если Киев и Москва договорятся между собой. Как пишет Bloomberg, об этом он заявил на предвыборном митинге в субботу в штате Южная Каролина.

Трамп отметил, что начатая Кремлем война против Украины должна быть закончена, но в очередной раз повторил свое неодобрение предоставления дополнительной военной помощи Киеву. "Мы должны урегулировать эту войну, и я ее урегулирую", — сказал он.

При этом Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "самым выдающимся продавцом в истории" и высказал предположение, что США могут "остаться без сотен миллиардов долларов", если Украина заключит соглашение с Россией.

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"Тогда они вдруг больше не захотят иметь с нами дело", – сказал экс-президент США.

Позиция Трампа относительно войны в Украине

Как писал УНИАН, бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал финансовую помощь США Украине, Израилю и Тайваню. Он считает, что деньги надо давать только в долг, а не дарить.

Также мы рассказывали, что ранее Трамп откровенно признался в намерении "отдать" Путину уже захваченную им территорию Украины, чтобы закончить войну.

"Я думаю, что они (украинцы) будут иметь право оставить себе большую часть того, что они отвоевали [во время контрнаступления ВСУ весной и осенью 2022 года], и я думаю, что Россия тоже согласится на это. Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет", – говорил он в июне.

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