"Золотая Корона" была последним сервисом, позволяющим переводить деньги между этими странами.

Из-за санкций Соединенных Штатов Америки Молдова перестала принимать денежные переводы из РФ через российскую платежную систему "Золотая корона".

Как пишет The Moscow Times, банки страны приостановили такую услугу на неопределенный период. По данным росСМИ, "Золотая Корона" была последним сервисом, позволяющим переводить деньги между этими странами. Ранее перестали работать переводы через "Юнистрим" и "Контакт".

"Eurocreditbank уточняет, что денежные переводы были приостановлены в связи с необходимыми операционными корректировками, кредитная организация подчеркнула, что прилагает все усилия для возобновления переводов. Ранее перевод через "Золотую Корону" можно было получить в отделениях банков Moldindconbank, Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank и Energbank", - говорится в сообщении. Видео дня

Отмечается, что 23 августа американское Министерство финансов ввело санкции против российских финансовых компаний "Атол", "Диасофт" и Центр финансовых технологий. "С ЦФТ тесно связана "Золотая корона". При этом саму платежную систему в санкционный реестр не внесли", - говорится в публикации.

Тогда, по информации журналистов, практически сразу несколько грузинских банков, в том числе один из крупнейших Bank of Georgia, прекратили сотрудничество с этой системой. Аналогичное решение приняли казахстанские Freedom Bank, "Банк ЦентрКредит", "Народный банк" и "Евразийский банк". Однако позднее в Грузии переводы через платежную систему возобновили. Так поступила и часть казахстанских кредитных организаций.

Санкции против России

Ранее сообщалось, что крупный банк Кыргызстана MBank ранее приостановил денежные переводы через российские банки.

Этой весной австрийский Райффайзен Банк, который продолжает работать в России, сообщил о введении ряда ограничений для клиентов.

Вас также могут заинтересовать новости: