Отмечается, что финансовые учреждения опасаются санкций.

Банки еще одной страны начали блокировать платежи компаний из РФ за поставки электронных компонентов и техники из Китая. Речь идет о финансовых учреждениях Объединенных Арабских Эмиратов, которые опасаются санкций.

Российское издание "Коммерсант" сообщило, что банки не проводят платежи, если речь идет о техники из стран, которая не поступает в ОАЭ.

Российские компании использовали Эмираты для перевода средств за электронику в Китай, но товары сразу отправлялись в Россию. По такой схеме, поставили в Россию около 10–20% всех ноутбуков.

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"По другим категориям товаров доля может достигать 30%", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские компании привлекала низкая банковская комиссия в ОАЭ - 1–3%.

Банки Китая начали запрашивать у организаций в Эмиратах данные о происхождении средств, а также таможенную декларацию, что вывезли из страны. После этого банки ОАЭ перестали проводить платежи. Отмечается, что это связано с рисками введения вторичных санкций.

При этом сообщается, что российские компании нашли способ проводить платежи для поставок техники из Китая, но с повышенной комиссией. Ожидается, что сложная логистика и финансовые схемы приведет к подорожанию электронных компонентов в РФ к декабрю на 5%.

Банки блокируют платежи из РФ - последние новости

Россиянам становится все труднее торговать с Китаем. Торговля с азиатской страной фактически превратилась для российских экспортеров в авантюру из-за замораживания или задержки прямых платежей в юанях.

Позже стало известно, что MBank, который является четвертым по объему активов банком в Кыргызстане, приостановил денежные переводы через российские банки.

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