В финансовом учреждении заявили, что рыночные условия существенно изменились.

Австрийский Райффайзен Банк, который остался на российском рынке, с 1 июня 2024 года прекращает открытие новых накопительных счетов. Об этом сообщила пресс-служба российского представительства банка.

Отмечается, что речь идет о счетах по тарифам "На ежедневный остаток", "До подписки" и "Ключевой". В то же время счета, открытые до 1 июня, продолжат действовать.

"Рыночные условия существенно изменились, и мы видим устойчивое снижение спроса со стороны клиентов на этот вид продукта. С подробными условиями вы можете ознакомиться на сайте. В связи с этим с 1 июня 2024 года меняются условия тарифов по предоплате", – отметили в финансовом учреждении.

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Raiffeisen не спешит уходить из РФ

Ранее УНИАН писал, что Министерство финансов США предупредило в письменной форме австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), что его доступ к финансовой системе США может быть ограничен из-за деловых отношений с РФ.

В то же время Raiffeisen Bank отказался от предложения приобрести долю в строительной группе Strabag российского олигарха Олега Дерипаски за 1,5 млрд евро после давления со стороны Вашингтона.

В 2023 году крупнейшие западные банки, которые остались в России, уплатили Кремлю более 800 млн евро налогов. Сумма выросла в четыре раза, если сравнивать с довоенным периодом, несмотря на обещания минимизировать российские риски после полномасштабного вторжения в Украину.

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